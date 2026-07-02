البحرين: لا يجوز لمجلس الأمن "الفُرجة"على انتهاكات إيران

دعا وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبداللطيف الزياني، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ما وصفه بـ"انتهاكات إيران"، مؤكداً أن الاعتداءات التي تعرضت لها البحرين مؤخراً استهدفت مناطق مدنية ومرافق حيوية بشكل متعمد.

وقال الزياني، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، إن بلاده تعرضت لـ"عدوان إيراني غادر" استهدف مناطق سكنية مأهولة ومحطات مياه ومرافق حيوية، مشدداً على أنه "لا يوجد أي مبرر لاستهداف المدنيين أو البنية التحتية".

وأضاف أن الهجمات الإيرانية هددت سلامة الطيران المدني وحركة الملاحة، مشيراً إلى أن البحرين قدمت إلى مجلس الأمن تقريراً مفصلاً يوثق تلك الاعتداءات.

وأكد وزير الخارجية البحريني أن الهجمات "لم تكن عشوائية، بل كانت متعمدة ومخططاً لها مسبقاً"، موضحاً أن إيران أطلقت أكثر من 200 صاروخ و600 طائرة مسيرة باتجاه الأراضي البحرينية خلال الحرب.

وأشار الزياني إلى أن هذه الاعتداءات نُفذت رغم توقيع مذكرة تفاهم لوقف الحرب، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى عدم الاكتفاء بالمراقبة، واتخاذ خطوات عملية إزاء ما وصفه بالانتهاكات الإيرانية.