البحرين: تدمير 3 صواريخ وعدد من المسيرات الإيرانية

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف الأعيان المدنية في مملكة البحرين.

وتوضح القيادة العامة أنه بإرادةٍ صلبة وجاهزيةٍ قتالية عالية، تمكنت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين من اعتراض وتدمير عدد 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة.

وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.

كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر، وعدم الاقتراب من أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم، والإبلاغ عنها فوراً.

وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام، ضماناً للسلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين.

وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين على اعتزازها وفخرها بما يُظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس، ذوداً عن الوطن.