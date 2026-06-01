البحرين تصادر أموال التنظيم المرتبط بالحرس الثوري

كشفت النيابة العامة البحرينية، أمس، جانباً من نتائج التحقيق مع أعضاء التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه.

وأضافت النيابة أن التنظيم مشكل من أعضاء من المجلس العلمائي المنحل، والقائم على نشر فكر ولاية الفقيه وأفكاره المتطرفة الداعية إلى الولاء للولي الفقيه في إيران دون الوطن ونظمه الأساسية، بغرض تدخل النظام الإيراني في الشؤون الداخلية للبحرين، من خلال الهيمنة على المساجد والمآتم والحوزات الدينية واستغلال منابرها في نشر الفكر، إلى جانب الخطب التحريضية ضد مصالح الوطن، وتجنيد العناصر للانضمام إلى التنظيم للمشاركة في نشاطه ودراسة منهج ولاية الفقيه في إيران ونشره في البحرين.

وأشارت إلى أن التنظيم عمل على التضييق وإرهاب رجال الدين المعارضين لنهج ولاية الفقيه بإصدار الفتاوى ضدهم وتهميشهم وإرهابهم فكرياً إلى حد تهديدهم باستخدام العنف، فضلاً عن أنهم أجازوا لأنفسهم جمع الأموال واستغلالها في دعم التنظيم وتمويل نشاطه لنشر فكر ولاية الفقيه والولاء للمرشد الأعلى في إيران، دينياً وسياسياً، وفي تأجيج الشارع وارتكاب الأعمال الإرهابية والشغب والتخريب.

وأشارت النيابة إلى أنها وفرت للمتهمين الواحد والأربعين المقبوض عليهم الضمانات القانونية، وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق.

كما أمرت بالكشف عن سرية حساباتهم المصرفية والتحفظ عليها وعلى أموالهم. وأوضحت أنه تم ضبط العديد من المصنفات التي تتضمن الدعوة إلى فكر ولاية الفقيه، وتبين من التحقيقات ارتكاب المتهمين للعديد من الجرائم الماسة بأمن البلاد وسلامة المجتمع والجرائم المالية.