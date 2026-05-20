البحرين تعلّق دخول المسافرين من 3 دول أفريقية بسبب «إيبولا»

المنامة، جنيف - بنا ورويترز

أعلنت البحرين أمس تعليق دخول المسافرين الأجانب القادمين من جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا بسبب تفشي فيروس إيبولا.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن شؤون الطيران المدني البحرينية قررت تعليق دخول المسافرين غير البحرينيين القادمين إلى مملكة البحرين من جنوب السودان والكونغو الديمقراطية وأوغندا على جميع الرحلات الجوية بدءاً من أمس 19 مايو نظراً لإعلان منظمة الصحة العالمية عن مستجدات تفشي فيروس إيبولا، وتطورات الأوضاع الوبائية في الدول المذكورة.

وأوضحت شؤون الطيران المدني البحرينية أنه تم تحديث إجراءات الدخول عبر مطار البحرين الدولي للمسافرين القادمين من الدول المذكورة، بحيث يُعلَّق دخول القادمين مباشرةً منها، إضافةً إلى المسافرين الذين سبق لهم التواجد فيها خلال الثلاثين يوماً الماضية لوصولهم للمملكة، على أن يخضع المواطنون البحرينيون للبروتوكولات الصحية المعتمدة فور وصولهم من الدول المذكورة.

في الأثناء قالت ​مسؤولة في منظمة الصحة العالمية إن من ‌المقرر ​وصول ستة أطنان من الإمدادات الطبية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لمكافحة فيروس إيبولا، لكن محدودية القدرة على إجراء الاختبارات تبطئ من وتيرة الاستجابة لتفشي المرض. من جهتها، أفادت منظمة الصحة العالمية ⁠برصد حوالي 500 حالة إصابة مشتبه بها و130 حالة وفاة يعتقد أنها ناجمة عن الفيروس، الذي انتشر أيضاً إلى أوغندا المجاورة.