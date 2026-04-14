ملك البحرين يبحث التطورات مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

بحث العاهل البحريني جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، في المنامة، مع الفريق أول بحري تشارلز برادفورد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له، مجريات الأحداث الإقليمية والدولية، إضافة إلى عدد من المسائل محل الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن العاهل البحريني أشاد خلال اللقاء بالدور المحوري الفاعل الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

في الغضون، أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، خلال لقائه كوبر، متانة العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي كان لها دور تاريخي في جهود التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة.

وأشار ولي العهد البحريني، إلى الدور المهم الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة، في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم.