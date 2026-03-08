ملك البحرين: اعتداءات إيران لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة

أعرب الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، عن أسفه لما تعرضت له بلاده ودول عربية "شقيقة وصديقة" من "اعتداءات إيرانية" وصفها بأنها "غير مسبوقة ولا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة".

جاء ذلك في خطاب متلفز بثه التلفزيون الرسمي بمناسبة استقبال العشر الأواخر من رمضان، وتزامن مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وما صاحبها من تداعيات على دول المنطقة.

وقال عاهل البحرين: "يؤسفنا ما تعرضت له بلادنا والدول الشقيقة والصديقة من اعتداءات غير مسبوقة لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة من قبل إيران".

وثمن ما حظيت به مملكة البحرين من "دعم وتضامن خليجي أخوي صادق".

وأشار الملك حمد، إلى أن "الاتصالات من الدول الشقيقة والصديقة أكدت تأييدها التام للبحرين واستقرارها وتعكس ما تحظى به بلادنا من تقدير واحترام".

ولفت إلى أنه رغم التحديات ستظل بلاده ثابتة على "نهج الحكمة والاعتدال وماضية في أداء التزاماتها تجاه محيطها العربي ومجتمعها الدولي".

وقال الملك حمد، إن البحرين "كانت وستظل دولة سلام ولم تبادر يومًا إلى استعداء أحد وتنتهج سبيل التعاون وحسن الجوار".

وأكد أن بلاده ستواصل السير بثبات على نهج الحكمة والاعتدال في علاقاتها الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن انضمام البحرين إلى مجلس السلام المعنِي بإعادة إعمار قطاع غزة يعكس التزامها بدعم جهود السلام وإعادة البناء وتعزيز الاستقرار في المنطقة.