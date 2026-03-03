البحرين تخاطب غوتيريش بشأن الهجمات في المنطقة

أرسلت البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالنيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خطاباً إلى أنتونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك بصفة مملكة البحرين رئيساً للدورة الحالية السادسة والأربعين لمجلس التعاون، وذلك للفت الانتباه وبصورة عاجلة إلى الهجمات الصاروخية الإيرانية الآثمة التي استهدفت عدداً من دول المنطقة.

حيث أشار الخطاب إلى إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للاعتداء الإيراني الغاشم الذي استهدف دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية في انتهاك صارخ للسيادة الوطنية ومخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأعلنت دول مجلس التعاون تضامنها الكامل ووقوفها مع الدول التي طالها هذا الاستهداف.

وشددت على أن أمن الدول الشقيقة كلٌ لا يتجزأ، وأن أي مساس بسيادة أي دولة منها يعد مساساً بأمن واستقرار المنطقة بأسرها، وتحذر في الوقت ذاته من العواقب الوخيمة المترتبة على استمرار هذا التصعيد المرفوض.

كما تضمن الخطاب الموجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة تأكيد دول مجلس التعاون أنها تحتفظ بحقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس بموجب المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، رداً على هذا الاستهداف السافر، بما يتناسب مع طبيعة الاعتداء وبما يتوافق مع القانون الدولي، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعوبها والمقيمين فيها، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها.