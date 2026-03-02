البحرين تعلن اعتراض 70 صاروخاً باليستياً و59 مسيرة إيرانية

أعلن مركز الاتصال الوطني، عن نجاح منظومات الدفاع الجوي الصاروخي التابعة لقوة دفاع البحرين في صد موجة جديدة من الهجمات العدائية الآثمة استهدفت المملكة، حيث تمكنت بكفاءة عالية من اعتراض وتدمير 70 صاروخاً باليستياً و59 طائرة مسيّرة إيرانية.

وشدد المركز على أن استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة يمثل انتهاكاً جسيماً لسيادة مملكة البحرين ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، مؤكداً احتفاظ المملكة بحقها القانوني الكامل في الرد واتخاذ كافة الإجراءات الضامنة لحفظ سيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأوضح المركز أن الجهات المعنية تعاملت فوراً، وفق البروتوكولات المعتمدة، مع سقوط شظايا محدودة نجمت عن عمليات تدمير الأهداف المعادية في بعض المواقع، مشيراً إلى استمرار عمليات الرصد والمتابعة عبر منظومة متكاملة تعمل بأعلى مستويات الجاهزية واليقظة التامة.

وفي ختام بيانه، جدد مركز الاتصال الوطني تأكيده على ضرورة التزام الجميع بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، مهيباً بالجمهور تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مع تجنب تداول الشائعات لتعزيز الوعي والمسؤولية الوطنية في ظل الأوضاع الراهنة.