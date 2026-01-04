بريطانيا وفرنسا تشنان ضربة مشتركة ضد "داعش" في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن المملكة المتحدة وفرنسا شنتا مساء السبت ضربة مشتركة على موقع تحت الأرض يُشتبه في أن تنظيم "داعش" يستخدمه في سوريا.

ونُفّذ الهجوم في الجبال شمال مدينة تدمر الأثرية في وسط سوريا، واستهدف منشأة يسيطر عليها تنظيم "داعش" ويستخدمها "على الأرجح لتخزين أسلحة ومتفجرات"، بحسب ما أفادت الوزارة في بيان.

وقالت إن الطائرات البريطانية "استخدمت قنابل بيفواي 4 الموجهة لاستهداف عدة أنفاق تقود إلى المنشأة"، من دون تحديد دور الطائرات الفرنسية.

وأضافت الوزارة البريطانية "يجري حاليا تقييم مفصل، لكن المؤشرات الأولية تُظهر أن الهدف أُصيب بنجاح".

وتابعت "لا يوجد ما يُشير إلى أن هذه الضربة شكلت خطرا على المدنيين، وعادت كل طائراتنا سالمة".

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي في البيان "يشهد هذا العمل لريادة المملكة المتحدة والتزامها بالوقوف إلى جانب حلفائها للقضاء على أي ظهور "داعش" وأيديولوجياته الخطيرة والعنيفة في الشرق الأوسط".