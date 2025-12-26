محكمة ماليزية تدين رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق في قضية الفساد

أدانت محكمة ماليزية رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق في قضية الفساد الخاصة بصندوق التنمية الماليزي (1 إم دي بي) اليوم الجمعة.

وأدانت المحكمة العليا نجيب 72 عاما بارتكاب أربع جرائم تتعلق بإساءة استغلال السلطة. ومن المقرر إصدار الأحكام بحق نجيب في تهم أخرى تتعلق بغسيل الأموال في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وذكرت السلطات الماليزية أن نجيب سحب أكثر من 700 مليون دولار من أموال الصندوق وأودعها في حسابات بنكية خاصة به.

ونفى رئيس الوزراء السابق ارتكاب أي مخالفات، ويؤكد أن هذه الأموال كانت تبرعات سياسية وأنه تعرض للخداع من جانب خبراء ماليين خارجين عن القانون بقيادة "جو لو" الذي لا يزال هاربا ويعتقد أنه العقل المدبر للفضيحة.

ولطالما كان ينظر لنجيب وهو سلسل اسرة سياسية بارزة، على أنه لا يمكن المساس به حتى أدى الغضب العام إلى هزيمة انتخابية لحزبه الحاكم في 2018 والذي حكم ماليزيا منذ نالت البلاد الاستقلال عن بريطانيا في 1957.