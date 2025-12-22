أبوالغيط يدين مصادقة حكومة إسرائيل على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة

أدان أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر المصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرا ان هذا القرار يمثل تحدياً سافراً للإرادة الدولية الرافضة للاستيطان، وانتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الذي يؤكد عدم شرعية المستوطنات.

وأوضح ابوالغيط، في بيان صدر اليوم، ان التوسع المتواصل في الاستيطان غير الشرعي يستهدف تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيا، ويعكس طبيعة السياسات التي تنتهجها الحكومة الاسرائيلية الخاضعة لهيمنة التيارات المتطرفة والمستوطنين.

واكد ان التوسع الاستيطاني لن يضفي أي شرعية على هذا النشاط غير القانوني، مشدداً على ان أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية تعد شكلا من أشكال الإرهاب، ويتم ذلك تحت سمع وبصر سلطات الاحتلال وبحماية أجهزتها الرسمية.