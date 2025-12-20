مقتل 5 عناصر من "داعش" في الضربات الأمريكية على سوريا

أسفرت الضربات الأمريكية الليلية على مواقع في سوريا عن مقتل خمسة عناصر على الأقل من "داعش"، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت، بعد أسبوع على هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة أمريكيين في تدمر وسط سوريا.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن من بين القتلى "قائد خلية مسؤولة عن الطائرات المسيّرة" في دير الزور (شرق).

وصرح مصدر أمني سوري لوكالة فرانس برس أن الغارات الأمريكية استهدفت خلايا للتنظيم في مناطق حمص ودير الزور (شرق) والرقة (شمال شرق).

وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة "ضرب أكثر من 70 هدفا في أنحاء وسط سوريا بواسطة طائرات مقاتلة ومروحيات هجومية ومدفعية" فيما وصفه الرئيس دونالد ترامب بـ"ضربة انتقامية قوية جدا"، بعد نحو أسبوع على هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة أمريكيين بينهم جنديان في تدمر في محافظة حمص وسط سوريا.

ونسبت واشنطن هجوم تدمر لتنظيم "داعش"، علما أن التنظيم لم يعلن مسؤوليته عنه.