سوريا تؤكد التزامها بمكافحة "داعش" بعد ضربات أمريكية

أكدت وزارة الخارجية السورية أن ⁠دمشق "تؤكد التزامها الثابت ⁠بمكافحة تنظيم "داعش" وستواصل ​تكثيف ​العمليات العسكرية ​ضد التنظيم في ‌جميع ‌المناطق ⁠التي يهددها".

جاء ذلك ​بعد ​ضربات أمريكية استهدفت ‍عشرات الأهداف التابعة للتنظيم في سوريا.

وفي بيان على منصتها على إكس قالت الخارجية السورية" تتقدم الجمهورية العربية السورية بتعازيها الحارة لعائلات الضحايا من رجال الأمن السوريين والأمريكيين الذين قتلوا في الهجمات الإرهابية التي وقعت في تدمر وشمال سوريا الأسبوع الماضي وتؤكد أنّ هذه الخسارة تبرز ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب".

وأضافت "‏سوريا تؤكد التزامها الثابت بمكافحة تنظيم "داعش" وضمان عدم وجود ملاذات آمنة له في الأراضي السورية وستواصل تكثيف العمليات العسكرية ضد التنظيم في جميع المناطق التي يهددها".

وبحسب البيان "تدعو الجمهورية العربية السورية الولايات المتحدة والدول الأعضاء في التحالف الدولي للانضمام إلى دعم جهود الجمهورية في مكافحة الإرهاب بما يسهم في حماية المدنيين واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.