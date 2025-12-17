أنور قرقاش: عمليات القتل العرقية في السودان جرائم بشعة تتطلب المساءلة والعدالة

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن أهوال الحرب الأهلية في السودان يجب أن تتوقف.

وعلق معاليه في تدوينة على حسابه بمنصة "إكس" على التحقيق الاستقصائي لشبكة سي إن إن في كيفية تنفيذ الجيش السوداني عمليات قتل تستهدف فئات عرقية محددة.

وكتب معاليه: "من الفاشر إلى ود مدني، يجب أن تنتهي أهوال الحرب الأهلية في السودان. عمليات القتل على أساس عرقي جرائم بشعة تتطلب المساءلة والعدالة".

وأضاف معاليه: "لا يوجد حل عسكري، بل وقف فوري لإطلاق النار، وضمان وصول إنساني غير مقيّد، والانتقال إلى حكومة مدنية مستقلة، كما ورد في بيان المجموعة الرباعية".

واختتم معاليه بالتعليق على تحقيق سي إن إن بالقول: "أُلقيت جثث في قنوات ودُفنت في مقابر جماعية: تحقيق يكشف كيف نفّذ الجيش السوداني عمليات قتل ذات طابع عرقي".