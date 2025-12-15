مقتل 21 شخصاً جراء الفيضانات في المغرب

لقي 21 شخصا على الأقل مصرعهم، أمس الأحد، في إقليم آسفي الساحلي المطل على المحيط الأطلسي في المغرب، جراء فيضانات استثنائية ناجمة عن أمطار غزيرة، وفق ما أعلنته السلطات المغربية.

وقالت السلطات المحلية بإقليم آسفي في بيان، إنه تم إسعاف 32 شخصا مصابا، غادر غالبيتهم المستشفى بعد تلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة، فيما لا تزال الحالات المتبقية تحت المراقبة الطبية.

وأوضحت أن الأمطار الغزيرة التي استمرت ساعة واحدة، أدت إلى غمر نحو 70 منزلا ومتجرا بالمياه وجرف 10 سيارات، وقطع الكثير من الطرق في مدينة آسفي وضواحيها، في حين تتواصل جهود الإنقاذ.