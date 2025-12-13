كين آيزاكس: هيمنة "الإخوان" دفعت السودان نحو عسكرة وعنف واسع

أكد كين آيزاكس نائب الرئيس لشؤون البرامج والعلاقات الحكومية في منظمة Samaritan's Purse الأمريكية أن هيمنة "الإخوان" على السياسة السودانية منذ التسعينات دفعت البلاد نحو عسكرة وعنف واسع.

وقال آيزاكس إنه منذ عام 1998 هيمنت على السياسة السودانية التوجهات الأيديولوجية المرتبطة بجماعة "الإخوان" سيطر حزب المؤتمر الوطني بقيادة عمر البشير الذي قابلته في عدة مناسبات على الحكومة وتحول الحزب المرتبط بالإخوان من مجرد حزب سياسي إلى العمود الفقري الإيديولوجي لدولة عسكرية لها بصمة عنيفة في أنحاء البلاد.

وأضاف أن الحرب الأهلية الحالية شهدت وقوف قوات الدعم السريع ضد الدولة التي أنشأتها، مشيراً إلى أنه من الضروري أن نبقي في أذهاننا هذه الجذور التاريخية والأيديولوجية، فكلا الطرفين الدعم السريع والجيش نشآ في نفس النسيج الأيديولوجي المزروع عميقا في هياكل السلطة السودانية، مؤكداً أنها ليست معركة بين جنرالين بل إرث شبكات سياسية متجذرة أصبحت الآن على خلاف فيما بينها.

يذكر أن منظمة Samaritan’s Purse، هي منظمة إنسانية دولية غير ربحية تأسست عام 1970 ويترأسها حاليًا فرانكلين غراهام، ويقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة.

تعمل المنظمة على تقديم المساعدات الإنسانية في حالات الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة والفقر، تشمل أنشطتها تقديم الإغاثة الفورية للمتضررين، ودعم اللاجئين والمحتاجين بالغذاء والملابس والمأوى، وتوفير الرعاية الطبية والطبية الميدانية، وتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى برامج للأطفال، وتعمل المنظمة في أكثر من 100 دولة حول العالم، بما في ذلك مناطق النزاعات والكوارث الكبرى في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.