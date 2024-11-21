36 قتيلاً في قصف إسرائيلي على تدمر بوسط سوريا

قتل 36 شخصا وأصيب أكثر من خمسين آخرين بجروح في حصيلة أوردتها وزارة الدفاع السورية، جراء غارات إسرائيلية استهدفت مدينة تدمر في وسط سوريا المعروفة بآثارها القديمة، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنها استهدفت 3 مواقع بينها مستودع أسلحة.

وتعد حصيلة القتلى هذه من الأعلى في يوم واحد جراء ضربات إسرائيلية داخل سوريا منذ بدء التصعيد بين حزب الله واسرائيل قبل أكثر من عام، وتكثيف اسرائيل ضرباتها على سوريا تزامنا.

من جهته، أعطى المرصد السوري لحقوق الإنسان حصيلة أعلى بلغت 61 قتيلا وما لا يقل عن 50 جريحا.

وقال المرصد إنّ من بين القتلى "33 سوريا حتى اللحظة وما لا يقلّ عن 22 من جنسية غير سورية غالبيتهم من العراقيين من كتائب النجباء إضافة إلى أربعة عناصر من حزب الله".

وأوضح أنّ الغارات استهدفت 3 مواقع متفرقة في مدينة تدمر، منها موقعان في حي الجمعية أحدهما مستودع أسلحة قرب المنطقة الصناعية، وموقع ثالث بالقرب منهما.

وتأتي هذه الضربات على مقربة من مدينة تدمر الأثرية التي يعود تاريخها إلى أكثر من ألفي عام وهي مدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) للتراث العالمي الانساني نظرا لآثارها القيمة.

وأكّد المدير العام للآثار والمتاحف في سوريا نظير عوض لوكالة فرانس برس أنه "حتى الآن وبحسب تقارير حراس المدينة الأثرية، فإن الأوابد الأثرية لم تتعرّض لأذى مباشر جراء القصف في المدينة السكنية القريبة"، لكن "علينا إجراء مسح ميداني لتأكيد النتائج".