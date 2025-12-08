سوريا.. الكشف عن هدية قيمة مقدمة من السعودية

كشف الرئيس السوري أحمد الشرع عن هدية تلقّاها من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك خلال مشاركته في إحياء الذكرى الأولى لـ"عيد التحرير" في المسجد الأموي بالعاصمة دمشق.

وأعلن الشرع أن ولي العهد السعودي قد أهداه قطعة من ستار الكعبة المشرّفة تحمل الآية الكريمة: "وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى"، موضحا أنه تقرّر وضع القطعة في رحاب الجامع الأموي "لتمتد أواصر المحبة بين مكة وبلاد الشام". وفقاً لموقع "العربية".

وظهر الشرع مرتدياً الزي العسكري نفسه الذي ارتداه يوم دخوله دمشق عقب سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، حيث تولّى إمامة المصلين قبل إلقاء كلمة من منبر المسجد ذاته.

وقال الرئيس السوري إن الهدية السعودية جاءت "تكريماً لزيارة العمل الأولى إلى المملكة"، مؤكداً أن وضع قطعة من ستار الكعبة في المسجد الأموي يحمل "دلالات روحية ورمزية على عمق الروابط بين الشعبين".

ووصل الشرع صباح اليوم إلى الجامع الأموي وسط حضور واسع من المصلين الذين توافدوا إلى مختلف مساجد البلاد لإحياء ذكرى "فجر تحرير سوريا"، وجدد في كلمته التأكيد على "المضي في حماية سوريا من شمالها إلى جنوبها".

وكان الشرع قد أصدر في أكتوبر الماضي مرسوماً رئاسياً يقضي باعتماد يوم 8 ديسمبر عطلة رسمية سنوية تحت اسم "عيد التحرير"، في إشارة إلى تاريخ سقوط نظام الأسد.