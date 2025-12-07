الولايات المتحدة تدين الهجوم على شاحنة تابعة للأمم المتحدة تحمل مواد غذائية للنازحين في دارفور

أدان مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية، الهجوم بطائرة مسيّرة على شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي تحمل مساعدات غذائية للنازحين في إقليم دارفور، في السودان.

وأكد أن الشاحنة كانت تنقل مواد إنسانية منقذة للحياة إلى مدنيين فرّوا من المجازر والمجاعة.

وأشار بُولُس إلى أن هذا الهجوم يُعدّ "السادس" الذي يستهدف مساعدات البرنامج في السودان خلال العام الجاري، معتبراً أن حرمان الجوعى من الغذاء "يُستخدم كسلاح حرب" من قبل أطراف النزاع.

وأضاف أن العاملين في المجال الإنساني وممتلكاتهم "يجب ألا يكونوا هدفاً" تحت أي ظرف.

ودعت الولايات المتحدة أطراف النزاع في السودان إلى "وقف فوري للأعمال العدائية" والسماح بوصول المساعدات دون أي عوائق، في إطار احترام القانون الدولي وحماية المدنيين المتضررين من الحرب.

ويأتي هذا التنديد في وقت تشهد فيه مناطق النزاع في السودان تصعيداً مستمراً، في ظل تزايد المعاناة الإنسانية والنزوح على نطاق واسع.