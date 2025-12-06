الإمارات ودول عربية وإسلامية تؤكد ضرورة فتح معبر رفح بالاتجاهين

أعرب وزراء خارجية كل من الإمارات ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر، عن بالغ القلق إزاء التصريحات الصادرة عن الجانب الإسرائيلي بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد، بهدف إخراج سكان غزة إلى مصر.

وشدد الوزراء على الرفض التام لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وأكدوا ضرورة الالتزام الكامل بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما تضمنته من فتح معبر رفح في الاتجاهين، وضمان حرية حركة السكان، وعدم إجبار أي من أبناء القطاع على المغادرة، بل تهيئة الظروف المناسبة لهم للبقاء على أرضهم.

إلى ذلك تواصل الإمارات تعزيز جهودها الإغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة، ضمن عملية «الفارس الشهم 3».

وتستمر العملية للأسبوع الـ108 على التوالي، حيث شملت الجهود الإغاثية دعم 46 تكيّة، قدمت وجباتها إلى 215.600 مستفيد يومياً في مختلف مناطق القطاع، إضافة إلى تشغيل 8 مخابز، تنتج 4500 ربطة خبز يومياً، استفاد منها 23.320 نازحاً يومياً.

ووزّعت فرق «الفارس الشهم 3» 15.771 طرداً إغاثياً متنوعاً، اشتملت على مواد غذائية وصحية وملابس، وجرى توزيعها على 41 مخيماً للنازحين.

واستجابت العملية إلى 1730 مناشدة إنسانية، ووزعت 695 خيمة إيواء على النازحين، كما قدمت 8 مبادرات إنسانية.

وخلال الأسبوع المنصرم، زفت جماهير غفيرة 54 عريساً بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات، بدعم من «الفارس الشهم 3»، وواصل المستشفى الميداني الإماراتي نشاطه في استقبال الحالات المرضية، وقد أشاد وفد من الأمم المتحدة بإنجازات «الفارس الشهم 3»، خلال تفقده ميدانياً جهود العملية الإنسانية في القطاع.

وتؤكد «الفارس الشهم 3» من خلال هذه الجهود المتواصلة التزامها الإنساني تجاه الأشقاء في غزة، لتبقى جسراً للخير والأمل يربط الإمارات بأهالي القطاع.