هبوط آمن لطائرة في مطار الكويت بعد بلاغ كاذب بوجود قنبلة





أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت اليوم عن هبوط آمن لطائرة تابعة لإحدى شركات الطيران في مطار الكويت الدولي بعد ورود بلاغ كاذب عن وجود قنبلة على متنها.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المتحدث الرسمي للإدارة العامة للطيران عبدالله الراجحي قوله إنه أثناء رحلة الطائرة القادمة إلى الكويت ورد بلاغ يفيد بوجود قنبلة على متن الطائرة لافتا إلى أنه تم التعامل مع البلاغ فورا وفق الإجراءات والبروتوكولات الأمنية المعتمدة في مطار الكويت الدولي.

وأوضح أنه بالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية والجهات المعنية وبحضور رئيس الطيران المدني الشيخ حمود مبارك حمود الجابر الصباح هبطت الطائرة بسلام وتم تنفيذ الخطط الأمنية المقررة للتعامل مع مثل هذه البلاغات.

وأضاف أنه تم إنزال جميع الركاب من الطائرة بسلام ووضعهم في صالة منعزلة مشيرا إلى عدم وجود أي أثر سلبي ناتج عما جرى على متن هذه الرحلة.