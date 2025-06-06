السعودية: 18 مليون مكالمة هاتفية في يوم عرفة





كشفت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية اليوم عن أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ليوم عرفة التاسع من ذي الحجة 1446هـ، حيث بلغ إجمالي عدد المكالمات (18.3) مليون مكالمة، منها (15.9) مليون مكالمة محلية، و(2.4) مليون مكالمة دولية وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وفيما يتعلق بمؤشرات الإنترنت المتنقل أظهرت الإحصاءات أن وسيط سرعة الإنترنت المتنقل بلغت (288) ميجابت/ثانية، بزيادة (15%) عن نفس اليوم في العام الماضي، فيما بلغ معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات (1278) ميجابايت، متجاوزا (29) معدل الاستهلاك العالمي.

يشار إلى أن قطاع الاتصالات والتقنية يلبي سعة الاستهلاك العالية بأعلى معايير الجودة وفق تطلعات القيادة، حيث يتيح من خلال تجهيزاته التقنية وكوادره البشرية سرعات تحميل عالية، وضمان تمرير المكالمات المحلية والدولية التي يجريها ضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة.