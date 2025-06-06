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الشرق الأوسط

الجيش اللبناني يلوح بتجميد التعاون مع آلية مراقبة وقف إطلاق النار

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وام

أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن استمرار إسرائيل في تصعيد اعتداءاتها قد يدفع المؤسسة العسكرية إلى تجميد التعاون مع آلية مراقبة وقف الأعمال العدائية (Mechanism) فيما يخص الكشف على المواقع.

وأوضحت القيادة، في بيان لها اليوم أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن هذا الموقف يأتي ردا على الخروقات الإسرائيلية التي تحولت إلى "عدوان يومي"، وآخرها استهداف مناطق مأهولة في ضاحية بيروت الجنوبية والجنوب، بالإضافة إلى رفض إسرائيل التجاوب مع جهود لجنة المراقبة لمنع وقوع الاعتداءات، مما يضعف دور اللجنة والجيش معا.

ورغم تأكيدها الالتزام الكامل بالقرار 1701 واتفاقية وقف الأعمال العدائية، أدانت قيادة الجيش اللبناني بشدة الاعتداءات الإسرائيلية، معتبرة أنها محاولة لعرقلة استقرار لبنان.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الجيش سيستمر في أداء مهامه لبسط سلطة الدولة وحماية أمن لبنان واللبنانيين بعزيمة وإصرار، انطلاقاً من واجبه الوطني.