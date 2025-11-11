ترامب يشيد بالشرع بعد اجتماع تاريخي بينهما في البيت الأبيض

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره السوري أحمد الشرع بعد محادثات غير مسبوقة في البيت الأبيض الإثنين، وقال إن الماضي المسلح للأخير سيساعده في إعادة إعمار بلده الذي دمرّته الحرب.

وقال ترامب أمس الاثنين في منشور على منصات التواصل الاجتماعي إنه يتطلع إلى لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع والتحدث معه مرة أخرى، وذلك بعد أن أجرى الزعيمان محادثات في وقت سابق في البيت الأبيض.

ويعد الشرع الذي قاد ومعه فصائل أخرى عملية عسكرية أطاحت بشار الأسد في الثامن من ديسمبر، أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض منذ الاستقلال عام 1946.

وقال ترامب إنه يريد لسوريا "النجاح" بعد الحرب التي استمرت أكثر من عقد، معربا عن اعتقاده أن الشرع "قادر على تحقيق ذلك".

وبعد الاجتماع الذي عقد بعيدا من الإعلام، قال ترامب "إنه قائد قوي جدا" مضيفا "يتحدث الناس عن قساوة ماضيه، كلنا كان ماضينا قاسيا... وأعتقد صراحة أنه لن تكون لديك فرصة إن لم يكن ماضيك قاسيا".

وقال ترامب إن سوريا هي "جزء كبير" من خطته لسلام أوسع نطاقا في الشرق الأوسط يعوّل عليها الرئيس الأمريكي لتدعيم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

لكنه لم يؤكد تقارير تفيد بأن الشرع سيشرك سوريا في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمكافحة تنظيم داعش، أو سيوقع اتفاقا لمنع الأعمال العدائية مع إسرائيل.

وبعد اللقاء مع ترامب، أكد الشرع في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أن هذه القضية تحتاج إلى مزيد من النقاش.

وفي مشهد لافت، ترجّل الشرع لدى مغادرته من سيارته لرد التحية لحشد من مناصريه أمام البيت الأبيض، محاطا بحراسه الشخصيين.

وجاء في منشور للرئاسة السورية على منصة إكس أن المحادثات بين الشرع وترامب تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين "وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".