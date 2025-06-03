الأمم المتحدة تجدد مطالبتها الحوثيين بالإفراج عن موظفيها المحتجزين

جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعوته جماعة الحوثي في اليمن للإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والدبلوماسية المحتجزين تعسفاً منذ عامي 2021 و2023.

جاء ذلك في بيان بمناسبة مرور عام على احتجاز بعضهم، وبالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

كما كرر غوتيريش إدانته الشديدة لوفاة أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه في وقت سابق من هذا العام، مطالباً بتحقيق فوري وشفاف ومحاسبة المسؤولين، وأكد أن جماعة الحوثي لم تقدم تفسيراً للحادثة حتى الآن.

واعتبر الأمين العام استمرار الاحتجاز "ظلماً جسيماً" يعيق قدرة المنظمة على العمل بفعالية ويقوض جهود السلام، مؤكداً للمحتجزين أنهم "ليسوا في طيّ النسيان".

كما حث غوتيريش الدول الأعضاء على تكثيف جهودها لدعم إطلاق سراحهم.