الرئيس السوري أحمد الشرع يصل إلى الولايات المتحدة في زيارة تاريخية

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة السبت في زيارة رسمية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" أمس السبت، بعد يوم من إزالة واشنطن اسمه من قوائم الإرهاب.

والشرع الذي قاد ومعه فصائل أخرى عملية عسكرية أطاحت ببشار الأسد في 8 ديسمبر، من المقرر أن يلتقي في زيارته التاريخية بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأجرى الشرع أول زيارة له إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حيث ألقى كلمة، لكن زيارته إلى واشنطن هي الأولى لرئيس سوري منذ استقلال البلاد عام 1946.

وتشير التوقعات إلى أن دمشق ستوقّع خلال هذه الزيارة اتفاقا للانضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الذي تقوده واشنطن، كما أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك.

وتعتزم الولايات المتحدة في الوقت نفسه إنشاء قاعدة عسكرية بالقرب من دمشق، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي في سوريا فرانس برس.

وتسعى سوريا التي خرجت من نزاع مدمّر دام 14 عاما، إلى تأمين تمويلات لإعادة الإعمار التي قدّر البنك الدولي كلفتها بأكثر من 216 مليار دولار.

وقبيل الزيارة، شطبت الولايات المتحدة الجمعة رسميا الشرع من قائمة الإرهاب، غداة رفع مجلس الأمن الدولي العقوبات عنه أيضا.

وكانت الخطوة التي أعلنتها وزارة الخارجية متوقعة وسط تعاون الشرع مع الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت "هذه التدابير يتم اتخاذها في معرض الإقرار بالتقدم الذي تظهره القيادة السورية بعد رحيل بشار الأسد وأكثر من خمسين عاما من القمع في ظل نظام عائلة الأسد".

وأعلنت وزارة الداخلية السورية أمس السبت أنها نفذت 61 مداهمة وألقت القبض على 71 شخصا في "حملة استباقية لتحييد التهديد الذي يشكله تنظيم داعش"، وفقا لوكالة سانا.