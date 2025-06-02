غزة.. مقتل 19 فلسطينياً بغارة إسرائيلية في جباليا

أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 19 فلسطينيا من بينهم 14 قتلوا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت ظهر الإثنين منزلا في بلدة جباليا في شمال قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس "نقل 14 شهيدا على إثر استهداف الاحتلال في غارة جوية منزل عائلة البرش في بلدة جباليا"، موضحا أن من بين القتلى "6 أطفال و3 سيدات".

وأشار إلى "وجود أكثر من 20 مفقودا ما يزالون تحت الأنقاض" إذ يحاول الدفاع المدني ومتطوعون بـ"أدوات بدائة لانتشالهم".

وأوضح بصل أن طواقم الدفاع المدني "نقلت 5 شهداء وعددا من الجرحى نتيجة قصف إسرائيلي بعد ظهر اليوم على منزل لعائلة السموني في منطقة مصعب بن عمير" شرق حي الزيتون في مدينة غزة.

ومنذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر 2023، قتل 54470 فلسطينيا وأصيب 124693 آخرين، بحسب أحدث حصيلة أعلنتها الإثنين وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة.

وقالت الوزارة إنها أحصت 4201 قتيلا منذ 18 مارس الماضي، أي منذ انهيار هدنة هشة استمرت لشهرين.