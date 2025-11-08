العراق يدخل "الصمت الانتخابي" استعدادا للانتخابات البرلمانية

يدخل العراق، صباح اليوم السبت، فترة "الصمت الانتخابي" قبل يومين من موعد الانتخابات البرلمانية السادسة المقررة يوم الثلاثاء 11 نوفمبر، والتي ستحدد ملامح الخريطة السياسية للمرحلة المقبلة.

ووفقا للمفوضية العليا للانتخابات، يتنافس في هذه الانتخابات 7744 مرشحا، وذلك بعد استبعاد 848 مرشحا خلال جولات التدقيق.

ويبلغ إجمالي الناخبين المسجلين 21.4 مليون ناخب، سيبدأون التصويت غدا الأحد، حيث يُجرى "التصويت الخاص" الذي يشمل 1.3 مليون من منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية، إضافة إلى نحو 26.5 ألف ناخب من النازحين.

وسيجرى التصويت العام يوم الثلاثاء في أكثر من 9500 مركز اقتراع، تحت إشراف أكثر من 300 مراقب دولي، وما يزيد عن ألف منظمة محلية، بالإضافة إلى وكلاء الأحزاب السياسية.

ومن المتوقع، كالمعتاد، أن تعلن النتائج الأولية خلال 24 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع، بينما تصدر النتائج النهائية بعد استكمال عمليات التدقيق والبت في الطعون لضمان نزاهة العملية.