إسرائيل تتسلّم جثة جديدة لرهينة في غزة

تسلّمت إسرائيل عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر واحدة من ست جثث لرهائن لا تزال لدى حركة حماس أو حلفائها في غزة، وفق ما أفاد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء الجمعة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن النعش الذي سلّمته اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى جنود في قطاع غزة، نُقل إلى إسرائيل وهو في طريقه إلى معهد الطب الشرعي في تل أبيب لإجراء تشريح بغرض التعرف على الجثة.

وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت في وقت سابق الجمعة أنها ستسلم رفات رهينة إضافي في إطار تنفيذ وقف إطلاق النار مع اسرائيل.

ومع بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في العاشر من اكتوبر، كانت حماس تحتجز 48 رهينة في غزة، هم عشرون أحياء و28 قضوا. ومذاك الحين، سلّمت الحركة جميع الرهائن الأحياء.

ومن أصل جثث 28 رهينة وافقت حماس على تسليمها لإسرائيل بموجب الاتفاق، أعادت الحركة 22 جثة (19 لإسرائيليين وجثة لتايلاندي وأخرى لنيبالي وثالثة لتنزاني).

والجثث الست الأخيرة، ومن ضمنها تلك المسلّمة الجمعة، هي لخمسة إسرائيليين وتايلاندي. أحد هؤلاء الإسرائيليين هو جندي قُتل خلال الحرب في العام 2014.

وسبق أن اتهمت اسرائيل حماس بالتباطؤ في إعادة رفات الرهائن المتوفين، في حين عزت الحركة بطء العملية الى أن جثثا كثيرة دفنت تحت ركام المباني المدمرة في القطاع.

وكررت الحركة دعوة الوسطاء والصليب الأحمر إلى تزويدها بالمعدات اللازمة والطواقم الضرورية لانتشال الجثث.