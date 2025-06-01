العراق يؤكد دعمه التوافق السياسي في لبنان

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم دعم حكومته للتوافق السياسي الداخلي في لبنان.

وقال السوداني في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون في القصر الحكومي ببغداد الذي يزور بغداد حاليا إن“العراق يدعم التوافق السياسي الداخلي في لبنان ويدين الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي اللبنانية”.

وأوضح أن "مبادرة الصندوق العربي التي طرحها العراق حظيت بتأييد عربي" مشيرًا إلى أن العراق أسهم بعشرين مليون دولار في الصندوق العربي لإعادة إعمار لبنان".

من جانبه أكد الرئيس اللبناني أن بلاده تعمل على "حفظ السلم الأهلي وترسيخ مبدأ سيادة الدولة دون الدخول في صراعات أو استعداء أي طرف".

وقال عون :"مطلوب منا جميعًا في هذه المرحلة الدقيقة تأكيد سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها" مشددًا على أن "الحفاظ على السلم الأهلي ركيزة أساسية لبناء دولة عادلة وقوية".