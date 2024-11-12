البنتاغون يعلن ضرب أهداف مرتبطة بإيران في سوريا

شنّت القوات الأميركية ضربات الإثنين ضد تسعة أهداف مرتبطة بمجموعات مدعومة من إيران في سوريا ردا على هجمات ضد قوات أميركية في الأراضي السورية، وفق ما أعلن الجيش الأمريكي.

وقالت القيادة الوسطى الأميركية للشرق الأوسط "سنتكوم" في منشور على شبكة للتوصل الاجتماعي إن "هذه الضربات ستضعف قدرة المجموعات المدعومة من إيران على التخطيط لهجمات مستقبلية على القوات الأمريكية وقوات التحالف وعلى شنها"، في إشارة إلى التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.

ولم تحدد سنتكوم المجموعات التي تم استهدافها او ما إذا أوقعت الضربات أي إصابات.

لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان أشار إلى أن الضربات أسفرت عن مقتل أربعة عناصر في مجموعات موالية لإيران.

وتنشر الولايات المتحدة 900 جندي في سوريا و2500 آخرين في العراق المجاور في مهمة لتقديم المشورة والمساعدة للقوات المحلية التي تحاول منع عودة ظهور تنظيم "داعش"، الذي استولى في عام 2014 على مساحات شاسعة من البلدين لكنه هُزم في وقت لاحق.

وأرسلت الولايات المتحدة سفنا حربية وطائرات مقاتلة إلى المنطقة منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر 2023، لمحاولة ردع إيران والجماعات المدعومة منها.

كما ساعدت القوات الأمريكية في إسقاط صواريخ ومقذوفات أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل هذا العام.