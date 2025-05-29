مجلس حكماء المسلمين يدين بشدة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بالقدس

أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الانتهاكات والممارسات الاستفزازية للاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس والاقتحامات المتكرِّرة للمسجد الأقصى المبارك.

وأكد المجلس في بيان صادر اليوم رفضَه القاطع لمثل هذه الممارسات التعسفيَّة، التي تعد استفزازًا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم حول العالم، وتحريضًا خطيرًا على الكراهية والعنف، مطالبًا بالوقف الفوري لهذه الممارسات التحريضيَّة ومعاقبة المسؤولين عنها، واتخاذ التَّدابير اللازمة لمنع تكرارها، ودعا إلى ضرورة احترام الوضع القانوني لمدينة القدس ووقف الإجراءات غير الشرعية وغير القانونيَّة كافة بحق المسجد الأقصى المبارك.

وجدد مجلس حكماء المسلمين دعوته المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والسَّماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكلٍ عاجلٍ ودون عوائق، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من 70 عامًا وإقرار حقِّه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.