ترامب: الإمارات والسعودية وقطر ودول عربية كان لها ثقل باتفاق غزة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت أن الإمارات والسعودية وقطر ودولاً عربية وإسلامية كان لها ثقل في ما تم التوصل إليه بغزة.

وقال ترامب إن جهود إرساء الاستقرار في غزة تحرز تقدما وإن قوة دولية ستُنشر بالقطا قريبا، وذلك عقب اجتماعه مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال توقف للتزود بالوقود في الدوحة.

وأضاف ترامب للصحفيين ردا على سؤال عن الوضع في غزة "يجب أن يكون هذا سلاما مستداما".

وأشار إلى أن قطر مستعدة للمساهمة بقوات حفظ سلام إذا لزم الأمر، وأشاد بقطر ووصفها بأنها حليف كبير ولاعب رئيسي في استقرار المنطقة.

وقال الرئيس الأمريكي إنه لا يعتزم الاجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حتى يعتقد أنه سيتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا.

وأضاف ترامب للصحفيين في الدوحة "عليكم أن تعرفوا أننا سنعقد اتفاقا، لن أضيع وقتي".