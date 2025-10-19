إسرائيل تتهم "حماس" بانتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار

أكد الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أن مقاتلي حركة (حماس) نفذوا "هجمات متعددة" ضد القوات الإسرائيلية خارج المنطقة العازلة المعروفة باسم "الخط الأصفر"، بما في ذلك إطلاق قذيفة صاروخية ونيران قناصة، واصفا ذلك بأنه "انتهاك صارخ" لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويسرائيل كاتس سيعقدان جلسة تقييم عاجلة للوضع في أعقاب أحداث غزة.

وكانت صحيفة تايمز أوف إسرائيل قالت إن "عناصر هاجمت القوات الإسرائيلية في رفح بجنوب قطاع غزة"، ما دفع الجيش لشن هجمات جوية في المنطقة.

وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي لم يعلق رسميا بعد على الواقعة.

وقتل فلسطينيان وأصيب آخرون جراء الغارة الإسرائيلية وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام" أن "طائرات الاحتلال استهدفت مناطق في شرقي جباليا شمالي قطاع غزة ما أسفر عن شهيدين وإصابات".