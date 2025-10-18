إسرائيل تؤكد التعرف على هوية رهينة أعيدت رفاته أمس

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت التعرف على هوية الرهينة إلياهو مارغاليت الذي أعادت حركة حماس الفلسطينية رفاته الجمعة.

وجاء في بيان أن الجيش الإسرائيلي "أبلغ عائلة الرهينة إلياهو مارغاليت بأن (جثمانه) قد أعيد إلى إسرائيل وتم التحقق من هويته".

وأكد البيان أن إسرائيل "لن تساوم ولن تألو جهدا حتى عودة كل الرهائن الأموات".

وسلمت حركة حماس جثمان إلياهو مارغاليت مساء الجمعة إلى الصليب الأحمر الدولي الذي نقله بدوره إلى القوات الإسرائيلية في قطاع غزة. وقد نقل بعد ذلك إلى معهد الطب الشرعي في تل أبيب للتأكد من هويته.

وأوضح الجيش أن الجثمان سلم إلى العائلة.

وجاء في بيان للجيش إن مارغاليت قتل في كيبوتس نير عوز في جنوب إسرائيل في هجوم حماس في السابع من اكتوبر 2023 الذي أشعل فتيل الحرب في قطاع غزة.

وأفاد المصدر نفسه بأن مارغاليت "كان في الخامسة والسبعين عند مقتله (..) ولديه زوجة وثلاثة أبناء وأحفاد. ابنته نيلي مارغاليت خطفت أيضا لكن أفرج عنها في إطار اتفاق تبادل رهائن في نوفمبر 2023".

وأكد بيان الجيش أن حركة حماس "ملزمة انجاز ما يترتب عليها في الاتفاق وبذل الجهود الضرورية لإعادة كل (الجثامين) الرهائن إلى عائلاتهم".

وقالت حركة حماس الجمعة إنّ "إعادة جثامين الأسرى الإسرائيليّين قد تستغرق بعض الوقت، فبعضها دُفن في أنفاق دمّرها الاحتلال، وأخرى ما زالت تحت أنقاض المباني التي قصفها وهدمها"، مشدّدة على أنّها "تؤكّد التزامها بالاتفاق وحرصها على تطبيقه وعلى تسليم كل الجثامين الباقية".

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي اضطلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدور رئيسي في التوصل إليه ودخل حيز التنفيذ في العاشر من الشهر الحالي، كان يجب على حماس إعادة كل الرهائن الأحياء ورفات القتلى بحلول 13 أكتوبر.

وأفرجت حماس في المهلة المحددة عن الرهائن العشرين الأحياء لكنها لم تعد إلا عشرة جثامين من أصل 28.