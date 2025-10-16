إسرائيل ستعلن تاريخ إعادة فتح معبر رفح "في مرحلة لاحقة"

أعلنت إسرائيل الخميس أنها ستحدد تاريخ إعادة فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر في مرحلة لاحقة، مشيرة إلى أن المساعدات الإنسانية لن تعبر منه.

وأعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) في بيان أن "تاريخ فتح معبر رفح أمام حركة السكان سيعلن في مرحلة لاحقة بعدما ينهي الطرف الإسرائيلي مع الطرف المصري التحضيرات الضرورية لفتح المعبر"، مضيفا "ينبغي التشديد على أن المساعدات الإنسانية لن تمر من معبر رفح، لم يتم الاتفاق على ذلك إطلاقا في أي مرحلة"، وأن "المساعدات تواصل الدخول إلى قطاع غزة" من معابر أخرى.