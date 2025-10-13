السيسي يمنح ترامب قلادة النيل

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منح نظيره الأمريكي دونالد ترامب قلادة النيل، وهي أرفع وسام مدني في البلاد وذلك تقديرا لجهود الرئيس ترامب في التوصل إلى اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة.

كان الرئيس السيسي قد أشاد في لقاء ثنائي مع نظيره ترامب عقب استقباله في مطار شرم الشيخ ، بالدور الحاسم لنظيره الأمريكي ترامب في التوصل إلى الاتفاق .

ووجّه الرئيس المصري التحية لـ"ترامب" على قدرته في إنجاز الاتفاق بشأن غزة، مضيفا : "أنت الوحيد القادر على تحقيق السلام في المنطقة".

وتابع الرئيس المصري، قائلًا: "نتطلع لدعم الرئيس ترامب مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بقطاع غزة في نوفمبر 2025".