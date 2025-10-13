السيسي: مصر ستستضيف قمة لإعادة إعمار غزة

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده ستستضيف مؤتمرا "للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية" في غزة بعد عامين من حرب أدت الى تدمير القطاع بالكامل.

وقال السيسي في كلمة أمام قمة شرم الشيخ حول غزة الإثنين "ستعمل مصر مع الولايات المتحدة وبالتنسيق مع كافة الشركاء خلال الأيام القادمة على وضع الأسس المشتركة للمضي قدما في إعادة إعمار القطاع بدون إبطاء".

وأضاف "نعتزم في هذا السياق استضافة مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية".

ووقّع الوسطاء مصر وقطر وتركيا اليوم الاثنين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وثيقة تتعلق باتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وُقعت الوثيقة خلال القمة الدولية التي تستضيفها مصر في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر بخصوص الاتفاق.

وقبل التوقيع، قال ترامب: "قمة شرم الشيخ يوم عظيم للشرق الأوسط.. الوثيقة شاملة للغاية، وهي ستوضح القواعد واللوائح".

وأضاف: "في نهاية المطاف توصلنا لحل لهذه المسألة التي دامت أكثر من 3 آلاف عام.. كانت هذه ربما من أصعب النزاعات في العالم".