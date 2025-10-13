Al Bayan
ترامب يصل إلى إسرائيل ويستعد لإلقاء خطاب في الكنيست

وكالات

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إسرائيل اليوم الاثنين لإلقاء كلمة أمام الكنيست قبل أن يتوجه إلى شرم الشيخ بمصر للمشاركة في قمة يحضرها عدد من قادة العالم وتركز على سبل إنهاء حرب غزة.

من جانب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين أن السبعة رهائن الأحياء الذين أفرجت عنهم حماس في قطاع غزة أصبحوا تحت رعايته. وقال الجيش إنه تسلم الرهائن من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وسيدخل الرهائن السبعة إلى إسرائيل، وسيتم نقلهم إلى قاعدة عسكرية لكي يلتقوا بعائلاتهم . وبعد ذلك سوف يتم نقلهم على متن مروحية إلى مستشفيات إسرائيلية.