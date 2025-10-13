ترامب يعلن في طريقه إلى الشرق الأوسط انتهاء الحرب في غزة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب "انتهت" في غزة خلال توجهه أمس الأحد إلى إسرائيل ثم مصر حيث سيترأس "قمة سلام" في مدينة شرم الشيخ اليوم الاثنين، في الوقت الذي تستعد فيه حماس لإطلاق سراح الرهائن المتبقين لديها بعد عامين من الاحتجاز.

وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية في رد على سؤال عما إذا كان واثقا من انتهاء النزاع بين إسرائيل وحركة حماس، "الحرب انتهت. حسنا؟ هل فهمتم ذلك"، معربا عن ثقته بان وقف إطلاق النار "سيصمد".

وقبيل إقلاع طائرته من قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن، وصف ترامب رحلته إلى الشرق الاوسط بأنها ستكون "مميزة جدا".

وسيقضي ترامب بضع ساعات في اسرائيل التي يصلها صباح الاثنين في أول زيارة له إلى الدولة العبرية منذ أعادة انتخابه رئيسا.

واعتبر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطاب أن العودة المرتقبة للرهائن المُحتجزين في قطاع غزّة ستشكل "حدثا تاريخيا"، قائلا "لقد أنجزنا معا انتصارات هائلة أدهشت العالم كله. وأريد أن أقول لكم: في أي مكان قاتلنا فيه أحرزنا نصرا، ولكن في الوقت نفسه، أقول لكم إن المعركة لم تنته".

وأضاف "ما زالت أمامنا تحديات أمنية كبيرة جدا. البعض من أعدائنا يحاولون التعافي لضربنا من جديد. لكننا (..) سنتولى أمرهم"، من دون تفاصيل إضافية.

تنص الخطة التي وضعها ترامب لوقف الحرب على الإفراج عن الرهائن الـ47 المتبقين في غزة من أصل 251 خطفوا في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وبينهم عشرون تعتقد إسرائيل أنهم ما زالوا على قيد الحياة، إضافة إلى رفات رهينة احتجز في العام 2014.

في المقابل، ستُفرج إسرائيل عن 250 معتقلا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، و1700 معتقل من سكان غزة احتجزوا منذ اندلاع الحرب.

ويتوقّع الإفراج عن الرهائن "الإثنين في الصباح الباكر"، وفق المتحدثة باسم نتنياهو شوش بيدروسيان.

وتتوقع الحكومة الإسرائيلية الإفراج عن الرهائن العشرين الأحياء معا (وتسليمهم جميعا) في نفس الوقت إلى الصليب الأحمر ونقلهم في ست إلى ثماني سيارات".

مساء، قال مسؤول عسكري إسرائيلي إنه من غير المتوقّع أن تُعاد إلى إسرائيل الإثنين كل جثامين الرهائن المحتجزة في غزة.

وأضاف المسؤول خلال إحاطة صحافية ليل الأحد "للأسف، نتوقع ألا تُعاد غدا كل جثامين الرهائن المتوفين".

وقال مصدر مطلع على المفاوضات إن حماس أنهت التحضيرات لتسليم الرهائن الأحياء، لكنه شدد على أن الحركة تصر على أن تفرج إسرائيل عن 7 قادة فلسطينيين في عملية التبادل.

أضاف المصدر أن "حماس تصر على ان تشمل القائمة النهائية القادة السبعة الكبار وأبرزهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وابراهيم حامد وعباس السيد"، الأمر الذي اكده مصدر آخر.

وأعلنت المتحدثة باسم رئاسة الحكومة الإسرائيلية أنه "سيتم الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين بمجرد أن تؤكد إسرائيل وصول جميع رهائننا المقرر إطلاق سراحهم عبر الحدود".