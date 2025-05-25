الأمانة العامة لمجلس التعاون تحتفل بالذكرى الـ 44 لتأسيس المجلس

أقامت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الليلة الماضية بمقرها في مدينة الرياض، حفلا بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لتأسيس المجلس، حضره صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ومعالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من منسوبي الأمانة.

وفي مستهل الحفل، ألقى معالي عبدالرحمن بداح المطيري وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت ممثل دولة الرئاسة، كلمة بهذه المناسبة قدم فيها التهاني والتبريكات إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "حفظهم الله" بمناسبة مرور 44 عاما على إنشاء مجلس التعاون الخليجي، وقال : نستحضر من خلال هذه المناسبة ما تحمله مسيرة المجلس من تاريخ ثري وتعاون إستراتيجي وتطور متواصل، هذه المسيرة الزاخرة بالرؤى الطموحة والإنجازات الإستراتيجية التي رسخت مكانة المجلس كمنظومة إقليمية رائدة تسعى إلى المستقبل بروح الوحدة والتكامل، وتستند إلى إرث من التلاحم والتعاون المشترك.

وأضاف معاليه أن تأسيس مجلس التعاون يعد تتويجا لرؤية إستراتيجية تبناها قادة دولنا، قوامها وحدة الهدف والمصير المشترك والإيمان التكامل لمواجهة التحديات وتعزيز المكتسبات التنموية.

من جانبه، رفع معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمته، التهنئة إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "حفظهم الله" بمناسبة مرور 44 عاما على إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقال: إن احتفالنا اليوم بمرور 44 عاما على انطلاق مسيرة مجلس التعاون المباركة، نستحضر من خلالها وبكل فخر ووفاء الرؤية الثاقبة للقادة المؤسسين "رحمهم الله" الذين وضعوا الأساس المتين لهذا الكيان الشامخ، مستندين به على عمق الروابط الأخوية، ووحدة المصير، والتاريخ المشترك بين شعوبهم، وواصل القادة الحاليون "حفظهم الله ورعاهم" هذه المسيرة بعزم لا يلين، واضعين نصب أعينهم، تعزيز أواصر الأخوة التي تربط بين شعوبهم، وترسيخ دعائم العمل الخليجي المشترك، بما يعود بالخير والنماء على دولهم وشعوبهم.

وأكد البديوي أنه رغم كل التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية، ظلت مسيرة مجلس التعاون مثالا يُحتذى في وحدة الصف، والتكامل الفاعل، والتعاون البنّاء، حتى غدت نموذجًا رائدًا على المستويين الإقليمي والدولي، وعلى جميع الأصعدة ومختلف المجالات.

وأضاف: لقد شهدت المسيرة المباركة لمجلس التعاون، بفضل الله، محطات مضيئة وإنجازات نوعية أسهمت في ترسيخ التكامل الخليجي في شتى المجالات، حتى غدت دول المجلس نموذجا يُحتذى في العمل الجماعي، وشريكًا يُعتمد عليه إقليميًا ودوليًا، وأصبحت محط أنظار العالم بفضل رؤيتها الإستراتيجية وسياساتها المتزنة التي ترتكز على إعلاء قيم الأمن والسلم، وتعزيز مسارات التنمية المستدامة والازدهار.

واستعرض معاليه مسيرة المجلس المباركة خلال السنوات الماضية التي شهدت إنجازات عديدة أسهمت في تعزيز التكامل الخليجي المشترك في مختلف المجالات.

وشهد الحفل عرض فيديو وثائقي استعرض مسيرة مجلس التعاون، بالإضافة إلى أوبريت خليجي، فيما قام أمير منطقة الرياض بجولة داخل المعرض المصاحب للحفل.