الأردن يسمح لمواطنيه بالسفر براً إلى سوريا عبر معبر جابر دون موافقة مسبقة

قرر وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، السماح للمواطنين الأردنيين بالسفر برّا عبر مركز حدود جابر دون الحصول على موافقة مسبقة.

واشترط الفراية، بحسب وكالة «عمون»، عدم وجود موانع أمنية تحول دون سفر المواطن، وفق الإجراءات المعمول بها في باقي المراكز الحدودية الأخرى.

والثلاثاء الماضي، وقع كل من وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، على اتفاقية لتشكيل مجلس تنسيقي أعلى لتعزيز العمل المشترك.

ويضم المجلس في عضويته وزراء، الطاقة والصحة والصناعة والَتجارة والنَقل والزِراعة والمياه وتكنولوجيا المعلومات والاتِّصال والتَعليم والسياحة.