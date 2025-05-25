8 قتلى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل ثمانية فلسطينيين في ضربات شنها سلاح الجو الإسرائيلي على القطاع فجر الأحد.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل لوكالة فرانس برس إن طواقم الجهاز نقلت "ثمانية شهداء على الأقل ونحو 30 مصابا، نتيجة لعدة غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عديدة في قطاع غزة".

وأوضح بصل أن "خمسة شهداء وعددا من المصابين بينهم أطفال ونساء نقلوا بعد غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة دكة في بلدة جباليا" في شمال القطاع.

وأشار إلى أن بعض الجثث كانت "متفحمة"، موضحا أن عددا من المفقودين لا يزالون تحت الأنقاض، حيث "لا يمتلك الدفاع المدني معدات للبحث ولا معدات ثقيلة لرفع الأنقاض لإنقاذ المصابين وانتشال الشهداء".

وأوضح بصل أنه تم "نقل شهيدين بينهما سيدة حامل إلى جانب عدد من المصابين إثر غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة للنازحين في مخيم النصيرات" وسط القطاع.

وأكد نقل "شهيد إثر قصف مجموعة من المواطنين صباح اليوم في بلدة بني سهيلة" شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة.

وبين أن الجيش الإسرائيلي قام بهدم عدد من المنازل في منطقتي التفاح والزيتون شرق مدينة غزة، كما نسف خمسة منازل في بلدة القرارة شرق خان يونس.

ومنذ بدء الحرب، بلغ عدد القتلى الفلسطينيين في غزة 53901، غالبيتهم مدنيون نساء وأطفال، وبينهم 3747 قتيلا على الأقل منذ استئناف إسرائيل ضرباتها وعملياتها العسكرية في 18 مارس بعد هدنة هشة استمرت لشهرين، وفقا لأحدث حصيلة أوردتها السبت وزارة الصحة التي تديرها حماس.