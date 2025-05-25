الأردن وغرينادا يقيمان علاقات دبلوماسية رسمية

وقعت المملكة الأردنية الهاشمية ودولة غرينادا، السبت، على بيان مشترك لإقامة علاقات دبلوماسية بينهما.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، ومأسسة التعاون المشترك في العديد من المجالات، لا سيّما السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يخدم مصالح البلدين.

وجرت مراسم التوقيع في مقر السفارة الأردنية بالعاصمة البريطانية "لندن"، حيث مثّل الحكومة الأردنية منار الدباس السفير لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، فيما وقّعت عن حكومة غرينادا المفوضة السامية فوق العادة لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا راشير كروني.