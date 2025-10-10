نتنياهو: القوات الإسرائيلية ستبقى في غزة حتى تلقي حماس سلاحها

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة أن القوات الإسرائيلية ستبقى في غزة للضغط على حركة (حماس) حتى تلقي سلاحها.

وقال نتنياهو إن جميع الرهائن سيعودون خلال الأيام المقبلة.

من جانب آخر، حذّر الجيش الإسرائيلي سكان غزة من أن عددا من مناطق القطاع ما زال "في غاية الخطورة"، رغم إعلانه دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ اعتبارا من الظهر وبدء سحب قواته.

وجاء في بيان للمتحدث العسكري الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي على منصة إكس أنه "يعتبر الاقتراب إلى مناطق بيت حانون، بيت لاهيا، الشجاعية ومناطق تمركز القوات في غاية الخطورة".

وأضاف "وفي منطقة جنوب القطاع من الخطر جدا الاقتراب إلى منطقة معبر رفح، منطقة محور فيلادلفيا، وكافة مناطق تمركز القوات في خانيونس".