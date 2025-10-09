وزير المالية الإسرائيلي: يجب تدمير "حماس" بعد عودة الرهائن

أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الخميس أنه يجب القضاء على حركة (حماس) بعد عودة الرهائن.

وقال إنه لن يصوت لصالح الاتفاق، لكنه أحجم عن التهديد بإسقاط الحكومة الائتلافية برئاسة بنيامين نتنياهو.

وتوصلت إسرائيل وحماس الخميس إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن رهائن ومعتقلين بضغط شديد من دونالد ترامب، ما يشكل محطة أساسية باتجاه إنهاء حرب مستمرة منذ سنتين في القطاع الفلسطيني المدمر.

وقال مصدر فلسطيني مطلع على الملف لوكالة فرانس برس إن الاتفاق سيوقع الخميس في مصر.

وأتى الإعلان بعد مفاوضات غير مباشرة استمرت أربعة أيام جرت بعيدا عن الأضواء في منتجع شرم الشيخ بمصر وشارك فيها وسطاء أميركيون ومصريون وأتراك وقطريون.

وقال مصدر في حماس لوكالة فرانس برس "اليوم سيتم إعلان ساعة الصفر لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، مع بدء التنفيذ ستبدأ حماس بعملية جمع الأسرى الأحياء وتسليمهم تباعا وفقا للظروف الميدانية".

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاتفاق بأنه "يوم عظيم لإسرائيل" موضحا أنّه سيجمع حكومته الخميس "لإقرار الاتفاق وإعادة جميع رهائننا الأعزاء إلى الوطن". وكان وزراء اليمين المتطرف في الحكومة يرفضون حتى الآن إنهاء الهجوم في قطاع غزة قبل القضاء على حماس.

وفي منشور على منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي، كتب ترامب "أنا فخور بإعلان أنّ إسرائيل وحماس وافقتا على المرحلة الأولى" من الخطة.