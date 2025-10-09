ترامب يكشف موعد عودة المحتجزين في غزة إلى إسرائيل

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة تلفزيونية اعتقاده بأنّ المحتجزين في غزة "سيعودون يوم الإثنين" إلى إسرائيل، إثر إعلانه عن توصّل الدولة العبرية وحركة حماس إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع المدمّر.

وقال ترامب لمحطة فوكس نيوز الأربعاء بتوقيت واشنطن، "أظن أنّ الرهائن سيعودون يوم الإثنين (...) وسيشمل ذلك جثث الموتى"، علما أنّه من أصل 251 شخصا خطفوا خلال هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، هناك 47 لا يزالون محتجزين في قطاع غزة من بينهم 25 رهينة يقول الجيش الإسرائيلي إنّهم قضوا.

وأضاف "نظن أنّ قطاع غزة سيكون مكانا أكثر أمانا بكثير، وسيعاد بناؤه، وستساعده دول أخرى في المنطقة على إعادة الإعمار لأنها تمتلك ثروات هائلة وتريد أن يحدث ذلك. نحن (الولايات المتّحدة) سنكون جزءا من ذلك لمساعدتهم على النجاح وللمساعدة في الحفاظ على السلام فيه".

كذلك، أبدى الرئيس الأمريكي قناعته بأنّ إيران ستكون بدورها "جزءا من وضع السلام برمته" مؤكدا "هذا أكثر من مجرد (سلام في) غزة. إنه السلام في الشرق الأوسط".

وعبّر ترامب عن سعادته لما تحقّق، قائلا "لقد اصطفّ العالم أجمع خلف هذا الاتّفاق (...) دول كثيرة لم تكن لتخطر ببالكم (...) قامت بكل ما هو ضروري".

وأضاف "هذا أمر جيّد جدا لإسرائيل، وللمسلمين، وللدول العربية (...) وللولايات المتّحدة".