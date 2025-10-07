إسرائيل ترحل 131 من ناشطي أسطول غزة إلى الأردن

ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية اليوم الثلاثاء أن إسرائيل رحلت 131 من ناشطي أسطول غزة إلى الأردن عبر جسر الملك حسين

وسبق ان أعلنت وزارة الخارجية اليونانية أن 161 من بين 171 ناشطا من المشاركين في "أسطول الصمود العالمي" الذي كان يحمل مساعدات لقطاع غزة والذين رحّلتهم إسرائيل، وصلوا بعد ظهر الاثنين إلى مطار أثينا الدولي.

وكانت إسرائيل أعلنت الاثنين ترحيل 171 ناشطا، من بينهم الناشطة السويدية غريتا تونبرغ، بعد اعتراض البحرية الإسرائيلية في عرض البحر لأسطولهم الذي كان يسعى إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الخارجية اليونانية في بيان مقتضب أن "رحلة خاصة" حطّت في أثينا على متنها "المواطنون اليونانيون الـ27 الذين شاركوا في +أسطول الصمود العالمي+" و134 "مواطنا من 15 دولة أوروبية".

واستُقبلت تونبرغ مع ناشطين آخرين من قبل مناصرين للفلسطينيين في مطار أثينا الدولي حيث رفع علم فلسطيني كبير في قسم الوصول على وقع هتافات "فلسطين حرّة" و"يحيا الأسطول"، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

وفي براتيسلافا، أعلنت وزارة الخارجية السلوفاكية أن أحد مواطنيها عاد إلى بلاده يرافقه تسعة آخرون من رعايا هولندا وكندا والولايات المتحدة.

وكانت إسرائيل أعلنت أنها رحّلت 171 ناشطا من الأسطول باتجاه اليونان وسلوفاكيا، ونشرت صورا تظهر تونبرغ إلى جانب امرأتين أخريين في مطار رامون في الجنوب.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن المُرحّلين يحملون جنسيات عدد من الدول بينها اليونان، إيطاليا، فرنسا، الولايات المتحدة، السويد، والمملكة المتحدة.

وأبحر الأسطول المكوّن من أكثر من 40 سفينة ومركبا الشهر الماضي في اتجاه غزة، على متنه ناشطون دوليون ومساعدات للقطاع الفلسطيني حيث تدهور الوضع الإنساني جراء الحرب المتواصلة منذ عامين. إلا أن القوات البحرية الاسرائيلية اعترضت الأسطول واحتجزت أكثر من 400 شخص كانوا على متنه، وبدأت ترحيلهم اعتبارا من الجمعة.