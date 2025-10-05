البديوي يؤكد ضرورة تعزيز التكامل الخليجي لمواجهة التحديات العالمية

أكد معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على ضرورة تعزيز التكامل الخليجي وتوحيد المواقف لمواجهة المتغيرات العالمية المتسارعة وما يشهده العالم من أزمات سياسية واقتصادية وأمنية متشابكة، مشددا على أن دول المجلس أثبتت عبر مسيرتها قدرتها على تجاوز التحديات بفضل حكمة قادتها ورؤيتهم الثاقبة.

وخلال الاجتماع الـ26 للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك الذي عقد اليوم في مدينة الكويت، برئاسة صالح سليمان الملا الأمين العام لمجلس الوزراء بدولة الكويت رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة الوزراء والمسؤولين المعنيين في دول المجلس، أوضح البديوي أن الهدف الرئيسي هو تسريع إصدار التشريعات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى وإزالة كافة المعوقات التي تعترض طريقها، بما يدعم مسيرة التعاون المشترك.

وفي هذا السياق، أشاد معاليه بالجهود التي أثمرت عن قرارات مهمة مؤخرا، وخص بالذكر التقدم المحوري في ملف الاتحاد الجمركي واستكمال خطوات السوق الخليجية المشتركة، معتبراً أنها إنجازات سيكون لها أثر بالغ في تعزيز اقتصاديات دول المجلس ودعم جهود التنويع الاقتصادي.

وجدد البديوي الإشادة بجهود كافة اللجان الوزارية والفنية، مؤكدا حرص الأمانة العامة بجميع كوادرها وإمكاناتها، على خدمة العمل الخليجي المشترك، وتنفيذ توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، دعما لمسيرة التكامل والتعاون في مختلف المجالات.