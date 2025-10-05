كوشنر وويتكوف في القاهرة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق غزة

حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت حماس من أنه "لن يتهاون مع أي تأخير" في تنفيذ خطته الهادفة لإنهاء الحرب مع إسرائيل والإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وتوجه موفد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر الى مصر لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الافراج عن الرهائن، وفق ما أعلن مسؤول في البيت الابيض السبت.

ونقلت قناة القاهرة الاخبارية القريبة من المخابرات المصرية أن حماس واسرائيل ستجريان الاحد والاثنين مباحثات غير مباشرة في القاهرة تتناول الافراج عن الرهائن الاسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "على حماس التحرك بسرعة والا كل الأمور قد تحدث. لن أتهاون مع أي تأخير، وهو ما يعتقد كثيرون أنه قد يحصل، أو أي نتيجة تشكّل غزة بموجبها خطرا من جديد... لننجز هذا الأمر سريعا".

وأمس السبت، قال ترامب عبر المنصة ذاتها "بعد مفاوضات، وافقت إسرائيل على خط انسحاب أولي عرضناه على حماس"، مرفقا ذلك بخريطة تظهر خط انسحاب بالأصفر داخل قطاع غزة، يبعد عن الحدود مع إسرائيل بمسافات تراوح بين 1,5 كيلومترا الى 3,5 كيلومترات.

أضاف "متى تؤكد حماس موافقتها (على خط الانسحاب هذا)، يسري وقف إطلاق النار فورا، ويبدأ تبادل الرهائن والمعتقلين، وسنوفر الظروف للمرحلة المقبلة من الانسحاب".

والسبت أيضا، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه طلب من وفده المفاوض التوجه الى القاهرة لإجراء مباحثات بشأن غزة، غداة موافقة حماس على الإفراج عن الرهائن.

وقال في كلمة متلفزة "أصدرت توجيهاتي للوفد المفاوض للتوجه الى مصر لإنجاز التفاصيل التقنية"، مبديا عزمه على أن "تقتصر المفاوضات على بضعة أيام"، من دون أن يحدد موعد بدئها.

وأشاد ترامب بإعلان "إسرائيل أنها علّقت بشكل موقت القصف لمنح اتفاق الإفراج عن الرهائن والسلام فرصة الانجاز"، على رغم تأكيد الدفاع المدني في غزة أن الدولة العبرية واصلت الغارات والقصف، لافتا الى مقتل 57 شخصا على الاقل منذ فجر السبت.

وفي مقابلة السبت مع موقع اكسيوس، أكد الرئيس الأمريكي "أننا قريبون" من التوصل الى اتفاق على وقف دائم للعمليات العسكرية، لافتا الى انه يبذل جهودا لتحقيق ذلك خلال الايام المقبلة.

واضاف ترامب في إشارة الى نتنياهو "قلت له +بيبي، انها فرصتك لتحقيق الانتصار+ وهذا الأمر يلائمه".

كذلك، اشاد بالدور الذي اضطلع به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرا الى أنه كان "مفيدا جدا" لجهة اقناع حماس بالإفراج عن الرهائن.

وتنص خطة الرئيس الأمريكي على وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة وانسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من القطاع ونزع سلاح حماس ومغادرة مقاتليها.

ودعا ترامب اسرائيل الجمعة الى أن "توقف قصف غزة فورا" بعدما أعلنت حماس في بيان موافقتها على الافراج عن الرهائن بموجب الخطة التي اقترحها.